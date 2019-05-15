Ünlü Sanatçı Akalın'dan Başkan Günel'e tebrik

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in faytonları kaldırılma kararının ardından, ünlü sanatçı Demet Akalın sosyal medyadan Başkan Günel'i tebrik ederek teşekkür etti.

CHP'li Başkan Ömer Günel'in şahsi sosyal medya hesaplarından duyurduğu kararın ardından Günel'e destek mesajları yağdı. Bir çok vatandaş Günel'i bu kararın ardından destekleyerek kutladı. Ünlü sanatçı Demet Akalın'da twitter hesabından Başkan Günel'i tebrik etti. Akalın, 'Başkan Gibi Başkan Helal' notu ile Günel'in kararını paylaştı.