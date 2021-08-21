Ünlü sanatçı Haluk Levent'den başkan Ömer Günel'e teşekkür

Yaz konserlerinin gelirlerini Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları mağdurlarına bağışlayan ünlü müzisyen Haluk Levent'e bir destek de Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den geldi. Ünlü Müzisyen Haluk Levent, geçtiğimiz hafta Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konserine 60 bin Türk Lirası değerinde bilet alarak destek olan Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

İhtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla tanınan Türk Müziği'nin sevilen ismi Haluk Levent, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarından etkilenen yurttaşları da unutmadı. Resmi sosyal medya hesabından yaz konserlerinin gelirlerini yangın mağdurlarına bağışlayacağını belirten sanatçıya bir destek de Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den geldi. Başkan Ömer Günel Haluk Levent'in geçtiğimiz hafta Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da verdiği konser için 60 bin Türk Lirası değerinde bilet satın alarak kampanyaya katkıda bulundu.

Ünlü müzisyen Haluk Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Haluk Levent açıklamasında şu ifadeleri kullandı, “Bildiğiniz gibi yaz konserlerimin tarafıma düşen geliri orman ve sel yangınları için kullanılacaktı. Sevgili Ömer Günel kişisel olarak 60 bin TL'lik bilet desteğinde bulundu. Çok teşekkür ediyorum."