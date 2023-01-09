Ünlü sanatçının eserleri DİGEM'de seslendirildi

Didim Belediyesi tarafından Didim Gençlik Merkezi (DİGEM)'de düzenlenen 5 çayı etkinlikleri etkinlikleri çerçevesinde bu hafta Bozkırın Tezenesi olarak bilinen Türk Halk Müziği Sanatçısı Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserleri seslendirildi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın girişimleri yapımı tamamlanan DİGEM, Didim'de kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi oldu. Etkinlikler çerçevesinde her Cumartesi saat 17.00'da düzenlenen 5 çayı etkinliği sürüyor. 7'den 70'e her yaştan sanatseverin yoğun ilgi gösterdiği 5 çayı etkinliğinde bu hafta Halk müziğinin güçlü seslerinden Bozkırın Tezenesi olarak bilinen Türk Halk Müziği Sanatçısı, Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserleri seslendirildi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterilen etkinlik sonunda misafirler sanatçıları tebrik ederken, sanatsal faaliyetleri vatandaşlarla buluşturduğu Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür ettiler.

Didim Gençlik Merkezinde sanatsal faaliyetlerin devam edeceğini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kültürel ve sanatsal etkinliklerimizi gerçekleştirdiğimiz Didim Gençlik Merkezi (DİGEM) kentimizde etkinliklerin yeni merkezi halinde geldi. Kültürel faaliyetlerine başladığı ilk günden bu yana 7'den 70'e vatandaşlarımızın uğrak noktalarından birisi halinde gelen Didim Gençlik Merkezi'mizde her cumartesi gerçekleştirdiğimiz 5 çay etkinliğimiz vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi ile karşılanıyor. Didim Gençlik Merkezimizde sanatseverlerimize yönelik etkinliklerimiz tüm hızıyla devam edecektir” ifadelerini kullandı.