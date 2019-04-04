Ünlü turizmcilerin 'küfürlü' seçim kutlaması Kuşadası'nı karıştırdı

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Ege Bölgesi'nin ünlü turizmcilerinin gerçekleştirdiği 'küfürlü' seçim kutlamasının sosyal medyaya yayınlanması Kuşadası'nı karıştırdı. Ünlü bir turizmcinin balkon konuşmasını da taklit ettiği seçim kutlaması sırasında kullanılan sözler ve eğlence tarzına AK Parti ve MHP Kuşadası ilçe başkanları açıklama yaparak sert tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye, aralarında Türkiye'nin ünlü turizmcilerinden özel bir turizm firmasının sahibi Tevfik Bağcı'nın yer aldığı 6 ünlü turizmci, Pazar günü Kuşadası'nda Belediye Başkanlığı seçimini CHP adayı Ömer Günel'in kazanmasının ardından Bağcı'nın Soğucak'taki villasında bir eğlence düzenledi. Havai fişek gösterilerinin yapıldığı, eğlencenin sınır tanımadığı gecede turizmci Tevfik Bağcı siyasetçilerin balkon konuşmasını taklit ederek, villasının balkonundan çimenler üzerinde kutlama yapan turizmcilere hitaben bir konuşma yaparak, AK Parti'ye, AK Parti adayına ve onu destekleyenlere yönelik hakarete varan ağır ifadeler kullandı. Ardından içkili kutlamanın yapıldığı gecede ünlü turizmciler alkolün de etkisiyle kendilerinden geçerek, içki bardaklarıyla şovlar yapıp, tepki çeken görüntüler oluşturdular. Ağır küfür ve hakaretlerin bulunduğu konuşma ve tepki çeken eğlence şeklini içeren görüntülerin sosyal medyada yayınlanması kamuoyunda büyük tepki oluşturdu.

-MHP ilçe Başkanlığı sert tepki gösterdi

Ünlü turizmcilerin tartışmalı seçim kutlamasına ilk tepki MHP Kuşadası ilçe teşkilatından geldi. Yazılı bir açıklama yapan MHP Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar, “31 Mart seçimlerinin ardından, sosyal medyada sevinç gösterilerini abartarak Kuşadası'nda Cumhur İttifakı tabanına oy veren seçmenlerimizi aşağılayarak güya sevinç gösterilerinde bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasını taklit ederek dalga geçen, insanların inançlarıyla alay eden "Üç Beş Turizmci" geçinen soytarı unutmayın ki sizin paranız varsa, bu milletin imanı, ahlakı, duruşu vardır ve bu da sizi boğar. Bundan dolayıdır ki sosyal medyada dolaşan videoda soytarılık yapan, Ak Parti Hükümeti döneminde servetlerine servet katan, dünün Belboyları, bugünün sözde para babaları haddinizi bilin “ dedi.

-AK Parti ilçe tepkisini videoyu yayınlayarak gösterdi

Turizmcilerin küfürlü videosuna bir başka tepki de AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe'den geldi. Söz konusu tartışmalı videoyu sosyal medya sayfasından yayınlayan Mustafa Gökçe, “2003 yılından bu yana mensubu olmaktan şeref duyduğum partime, dava arkadaşlarıma ve bize oy veren seçmenlere yapılan saygısızlığı affetmem mümkün değildir“ dedi.

-Tevfik Bağcı açıklama yaptı

Kamuoyundan gelen sert tepkiler üzerine ünlü turizmci ve Peninsula Turizm'in sahibi Tevfik Bağcı yazılı bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Sosyal medyada yayınlanan videolarda sadece AK Parti adayı Fuat Akdoğan'ı kastettiğini ve başkaca hiç kimseyi ima etmediğini belirten Tevfik Bağcı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Seçim sürecinde bir belediye başkan adayı şahsımı küçük düşürme gayreti içerisinde propaganda oluşturmuştur. Sosyal medyaya yansıyan ortam ve sözlerim tamamıyla bu şahsı ve bu çirkin propagandayı hedef almıştır. Söylediğim sözlerin parti tabanında yanlış anlaşıldığını ve saptırıldığını görmek beni ziyadesi ile üzmüştür. O lafın hedefi bellidir. Şahsımı ve benim gibi hayatını en alttan başlayıp ekmeğini kazanarak yükselmeye çalışan turizm çalışanlarını miting meydanlarında aşağılamayı hedefleyen olumsuz söylemlerine dahil eden belediye başkanı adayıdır. Ne parti tüzel kişiliklerine, ne partilere gönül vermiş hemşehrilerime ne de devlet büyüklerimize bir hakaret söz konusu değildir. İşin bu noktaya kadar tırmanması ve Kuşadası'ndaki hemşehrilerimi üzmüş olmasından dolayı ziyadesi ile üzgünüm. Bu kenti ve bu kentteki tüm insanları seven sorumlu vatandaşlar olarak birlikte geleceğe yürümeye ve yeni istihdam alanları üretmeye çalışacağım. Kamu oyuna saygı ile arz ederim“ ifadelerine yer verdi.

-Fuat Akdoğan suç duyurusunda bulundu

Bu arada, Kuşadası'nı karıştıran ve kamuoyundan büyük tepki alan turizmcilerin eğlence görüntülerine ilişkin olarak AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan konuşmalar ve eğlence tarzı ile hem şahsına, hem partisine, hem Cumhur ittifakına hem de vatandaşlara hakaret edildiğini kaydeden Fuat Akdoğan, “Olay tam anlamıyla rezilliktir. Hem Tevfik Bağcı hem de oradaki turizmciler bunun hesabını mahkemede verecek. Böyle bir rezilliği affetmemiz mümkün değil“ dedi.