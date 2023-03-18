Ünlü yazar Aydın'da söyleşiye katıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından hayata geçirilen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören “Yazarlar Efeler'de Buluşuyor” etkinliğinin yeni konuğu Gazeteci-Yazar Ayşe Kulin oldu.

Efeler halkının beğeniyle takip ettiği “Yazarlar Efeler'de Buluşuyor” etkinliği önemli isimleri kentte ağırlamayı sürdürüyor. Daha önce Sinan Meydan, Nebil Özgentürk, Yekta Kopan gibi usta kalemlerin yer aldığı etkinliğe bu kez, kitaplarında ele aldığı toplumsal konular ile milyonlarca kişinin sesi olan ve romanları beyaz perdeye taşınan ödüllü yazar Ayşe Kulin konuk oldu. Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye Başkan Atay, eşi Güneş Atay ile birlikte katıldı. Kulin'i dinlemek için gelen vatandaşlar salonu doldurdu. Seyircilerin bir kısmı, bu özel anları bahçeye kurulan dev ekrandan takip etti. Her anı dolu dolu geçen buluşma sonunda Kulin, hayranlarına imza dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik sonunda sahneye çıkan ve usta yazara çiçek takdim eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Ayşe Kulin'e hitap ederken; ‘Türkiye'nin en cesur yazarı, dili en akıcı şekilde kullanan yazar, insanlığa önemli değerler kazandıran yazar' seçenekleri arasında kararsız kaldım. Nasıl hitap etmeliyim? diye eşime de sordum. Eşim, sadece Ayşe Kulin demen yeterli. Çünkü onu sadece Türkiye değil dünya tanıyor dedi. Gerçekten de öyle o sadece Ayşe Kulin. Kıymetli yazarımızı ağırlamaktan onur, gurur ve mutluluk duyduk. Kendisine çok teşekkür ederim” dedi.

Efeler'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kulin, Başkan Atay'ın Efeler'e kazandırdığı projelerle ilgili de konuştu. Ayşe Kulin, “Beni Efeler'e çağırarak onur verdiniz. Güzel Efeler'imizi sizin sayenizde gezdim ve gördüm. Ne kadar doğru işler yaptığınızı ve düğmeyi baştan doğru iliklediğinize şahitlik ettim. Tüm projeleri gözlerim dolarak gezdim. Çok duygulandım, umarım uzun yıllar hizmetleriniz devam eder” diye konuştu.