Ünlü Yazar Canan Tan, Aydın'da öğrencilerle bir araya geldi

Aydın Efeler'de bulunan Dr. Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Yazarla Söyleşi' etkinliği kapsamında, ünlü yazar Canan Tan'a ev sahipliği yaptı.

Öğrenci ve öğretmenlerin büyük ilgi gösterdiği İmza ve söyleşi etkinliğine Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Fırat Atalay ve Mehmet Aslan da katıldı.

Okul Müdürü Doğan Bakır, Dr. Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu olarak her yıl öğrencileri tanınmış ve sevilen yazarlarla bir araya getirdiklerini belirterek “Daha önce Mavisel Yener, Habip Bektaş ve Zehra Ünüvar'ı bu etkinlik kapsamında okulumuzda ağırlayıp öğrencilerimizle buluşturmuştuk” diyerek 4. yazar buluşması etkinliğine emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin öğrencilere önemli değerler kattığını belirten Canan Tana'a da teşekkür eden Okul Müdürü Doğan Bakır, söyleşi ve imza günü etkinliğinde emeği geçen Türkçe öğretmenleri Mirbek Tektaş, İlknur Demiralp, Zeynep Beyaz Yılmaz, Nurdan Imıl, Hanife Özuğur, Necla Doğan, Erdal Yılmaz, Perihan Tomak, Nilgün Çevik ve Mediha Gezen'e teşekkür etti. Bakır, öğrencilerin hayatına dokunan, onlara yeni bir pencere açan öğretmenler olarak bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceklerine inandığını belirtti.

Söyleşide öğrencilerin okudukları kitaplar ve merak ettikleri konularla ilgili sordukları sorular karşısında keyifli anlar yaşayan Canan Tan, söyleşinin ardından öğrencilerin kitaplarını imzaladı. Yazar Tan, Aydın'da öğrencilerin ilgilerinden ve Aydın ilinin kitap sevgisinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.