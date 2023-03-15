Ünlü yazar, Efeler'de vatandaşlarla buluşacak

Efeler Belediyesi'nin yoğun ilgi gören kültür-sanat etkinlikleri arasında yer alan “Yazarlar Efeler'de Buluşuyor” un yeni konuğu gazeteci ve yazar Ayşe Kulin olacak.

Efeler'i marka kent yapma vizyonuyla hareket eden Başkan Mehmet Fatih Atay, ilçeye kazandırdığı çok sayıda sosyal projenin yanında düzenlediği kültür-sanat etkinlikleriyle de vatandaşlardan takdir görüyor. Efeler halkının yoğun ilgi gösterdiği 'Yazarlar Efeler'de Buluşuyor' etkinliğinin yeni konuğu, kaleme aldığı biyografik eser ve romanlarla çok okunan yazarlar arasında yer alan Ayşe Kulin olacak. Birçok kitabı beyaz perdeye taşınan ödüllü yazar ve gazeteci Kulin, 17 Mart Cuma günü saat 18.00'de Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda, vatandaşlarla bir araya gelecek.

Vatandaşları etkinliğe davet eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “İlçemize kazandırdığımız her projede kentimizin modern, sosyal, adil ve yaşanılabilir olmasını hedefliyoruz. Projelerin anlaşılması ve kalıcı hale gelmesi için vatandaşlarımızın kültür ve sanatla olan ilişkisini de güçlendirmeliyiz. Bu çerçevede düzenlediğimiz ‘Yazarlar Efeler'de Buluşuyor'un yeni konuğu Ayşe Kulin olacak. Bu değerli buluşmaya tüm Efeler halkını davet ediyorum” diye konuştu.