Üreticiden Başkan Güler'e sitem

Aydın'ın domates üretim merkezi olarak bilinen Köşk ilçesine bağlı Çiftlik Köyü'nde belediyeye ait domates yükleme rampası ve kantarı ihale ile satın alan üretici Altan Güleşir, parasını ödediği tesis kendisine teslim edilmeyince isyan etti. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'i adaletli olmaya çağıran üretici Altan Güleşir, “Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler çiftçinin yanında olacağına zengin firmalar lehine tekelleşme oluşturmaya çalışıyor. Sezon bitiyor halen kantarı teslim etmediler” dedi. Yaptığı her şeyi yetkisi dahilinde yaptığını belirten Belediye Başkanı Nuri Güler ise “Kantar'da çetrefilli bir durum var. Ne yapıyorsam yetkim dahilinde yapıyorum” dedi.

Edinilen bilgiye göre; Önceki yıllarda Çiftlik Mahallesi'ndeki domates üreticisinin işlerini kolaylaştırmak ve satışların daha iyi olması amacıyla köy yakınlarında bir adet kantar ve yükleme istasyonu inşa edildi. Belli bir süre bölgede salça fabrikası olan bir firma tarafından kullanılan kantar ve yükleme istasyonu bu yıl Mayıs ayında ihale ile 3 aylığına satışa çıkarıldı. İhaleye giren Çiftlik Mahallesi sakinlerinden aynı zamanda domates üreticisi olan Altan Güleşir, yükleme rampasını ve kantarı bir sezonluğuna kiraladı. Kullanım belgeleri kendisine verilen Altan Güleşir daha sonra kira bedeli olan rakamı da 24 Mayıs günü Köşk Belediyesi'ne yatırdı.

“Nasıl bir yöneticilik anlayamıyorum”

Domates işleme sezonu gelince rampanın yanındaki kantarın kendisine teslim edilmesi gerekirken kendisine verilen yükleme istasyonu ve kantarın yeniden ihaleye çıktığını öğrenince ne yapacağını şaşırdığını belirten Altan Güleşir, “Sezon başladı ben kantarın bize teslim edilmesini beklerken Köşk Belediyesi alanı bir daha ihaleye çıkardı. Gerekçesini sordum. Bölgemizde bulunan bir salça fabrikasının yetkilileri ‘Bizim ihaleden haberimiz olmadı' demişler. Ben itiraz edince durdurdular. Ancak kantarı teslim etmediler” diyerek Belediye Başkanı Nuri Güler'i adaletli olmaya çağırdı.

“Yaptığım her şeyi yetkim dahilinde yapıyorum”

İhale komisyonu başkanı kendisinin olduğunu ve yaptığı her şeyi yetkileri dahilinde yaptığını belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, “İkinci kez ihale yapacaktık yapmadık. Ben Belediye Başkanı olarak ikinci kez ihaleye çıkma yetkisine de sahibim. Kantarın teslim edilmemesi hususuna gelince burada çetrefilli bir durum var. Bu nedenle kantarı teslim etmedik. Ben seçildikten sonra 2019 Mart'ta elimizde ihalesi yapılacak malların listesini çıkarttım. Bu da ihale yapılması gereken yerlerden birisiydi. İlan ettik. Bu kamu ihalesi şartnamesi icabı ilan da yaptırdık. Askıya da çıktık. Sadece Altan Güleşir ihaleye girdi. Bölgemizde salça fabrikası olan bir firma bölgenin kendisine ait olduğunu iddia etti. Biz kantarın parasını ne aldığımızı belgeleyebiliyoruz. Ne de kantara para verdiklerini belgeleyebiliyorlar. Bu nedenle kantarı ihaleyi alan vatandaşımıza kantarı teslim etmedik” dedi.

Belediye yönetiminin kendisi ile adeta dalga geçtiğini ileri süren Altan Güleşir ise, kantar olmadıktan sonra yükleme rampasının hiçbir işe yaramayacağını belirterek Belediye eliyle domates üreticisinin tek firmaya mahkum edilmek istendiğini ileri sürdü.