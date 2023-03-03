İhlas Haber Ajansı

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Üreticiler, hırsızlar ve dolandırıcılara karşı bilgilendirildi

Aydın’ın Söke, Çine ve Koçarlı ilçelerinde jandarma tarafından üreticilere, hırsızlık ve dolandırıcılara yönelik alınacak tedbirler konusunda eğitim verildi.

Aydın'ın Söke, Çine ve Koçarlı ilçelerinde jandarma tarafından üreticilere, hırsızlık ve dolandırıcılara yönelik alınacak tedbirler konusunda eğitim verildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Söke, Çine, Koçarlı ilçelerinde bulunan hayvan çiftlikleri, aile işletmeleri ve çiftçilere hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı. Alınabilecek tedbirleri yerinde görmek amacıyla hayvan çiftlikleri ve çiftçileri kontrol eden ekipler meydana gelen olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini hatırlattı.

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