Üreticilerden ‘pitayanın babası'na teşekkür ziyareti

Aydın'ın Efeler ilçesinde “pitayanın babası” olarak tanınan, birçok tarım projesine imza atan ve Antalya'nın Serik ilçesine atanan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'e, pitaya üreticileri teşekkür ziyaretinde bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 yıldır kaymakamlık görevini ve Aydın Vali Yardımcılığı görevini yürüten Cemal Şahin, çalışmaları ve halkla iç içe yaşantısı ile Efelerli vatandaşların gönlünde taht kurdu. Resmi bir törende protokolde en ön sırada, semt pazarında vatandaşlarla iç içe alışveriş yaparken, hafta sonu ise bir tarla ya da bahçede toprağı işleyen, ürün hasat eden çiftçilerle bir arada olan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in Antalya'nın Serik ilçesine atanması başta üreticiler olmak üzere Efelerli vatandaşları üzdü.

Aydın'da tarımın önünü açan birçok projeye imza atan ve her fırsatta üretimin önemine dikkat çeken Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler'de pitaya, papaya gibi birçok farklı ürünün yetiştirilmesi ve katma değer sağlanması amacıyla üreticilere destek verdiği biliniyor.

Efeler'de “pitayanın babası” olarak anılan Şahin'in, görev yerinin değişmesi üzerine her geçen gün sayıları artan pitaya üreticileri de “teşekkür” ziyareti gerçekleştirdi. Efeler'de 3 yıl önce startı verilen 'Efeler Diyarında Pitaya' projesi çerçevesinde Aydın'a yeni tarım ürünleri kazandıran Kaymakam Şahin'i makamında ziyaret eden pitaya üreticileri Vildan Uğurlu, Mehmet Tuncer ve Mehmet Yaşar, Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, hasat ettikleri ejder meyvelerinden hediye etti.