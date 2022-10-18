Üreticilere 31 ton tohum desteği verildi

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da 626 bin TL olan proje ile üreticilere 31 ton fiğ, arpa ve yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

Aydın genelinde üreticilere tarımsal destek verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Pamuk Tarımında Münavebede Yem Bitkileri Kullanımı ile Arazilerin Etkinliğinin Arttırılması ve Boş Tarım Alanlarının Değerlendirilmesi' projesi için il genelinde üreticilere yem bitkilerinden fiğ, yem bezelyesi ve arpa bitkileri tohumu temin edildi.

Söz konusu destekle ilgili Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesi çalışmaları çerçevesinde İl Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce onaylanan 'Pamuk Tarımında Münavebede Yem Bitkileri Kullanımı ile Arazilerin Etkinliğinin Arttırılması ve Boş Tarım Alanlarının Değerlendirilmesi' projesi için il genelinde üreticilerimize yem bitkilerinden fiğ, yem bezelyesi ve arpa bitkileri tohumu temin edilmiştir. İlimizde sürekli pamuk ekilen arazilerde kışlık ara ürün olarak, yem bitkileri yetiştirilmesi ile üreticiye münavebe desteğinin yanında, birim alandan daha fazla ürün alarak arazilerin etkinliğinin arttırılması ve ekiliş planı yapılmayan arazilerin değerlendirilmesi de sağlanacaktır. Yüzde 75 bakanlık, yüzde 25 çiftçi katkılı toplam bütçesi 626 bin TL olan proje ile 31 ton, fiğ, arpa ve yem bezelyesi tohumu, üreticilerimize ulaştırılmıştır.”