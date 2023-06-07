Sebze fidelerinin yaygınlaştırılması amacıyla Aydın'ın Didim ilçesindeki üreticilere dağıtılan sebze fideleri toprakla buluştu.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Didim ilçesine sebze fidelerinin yaygınlaştırılması ve tanıtılması amacıyla gönderilen sebze fideleri üreticilere dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde araştırma enstitüleri tarafından yıllardır yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen yerli ve milli sebze çeşitlerini, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden teslim alan çiftçiler, fideleri toprakla buluşturdu.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen ve ilçemize gönderilen sebze fideleri tanıtım ve yaygınlaştırılması amacıyla üreticilere dağıtılmıştır. Verilen fideler çiftçilerimiz tarafından toprakla buluşturuldu” ifadeleri yer aldı.