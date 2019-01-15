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Üreticiye zirai don uyarısı

Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde beklenen zirai don tehlikesine karşı üreticilere uyarı yapıldı.

Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde beklenen zirai don tehlikesine karşı üreticilere uyarı yapıldı.


Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve yarın sabah saatlerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği Ege Bölgesi'nin kıyı kesiminde hafif, kıyı illerinin iç kesimlerinde ise orta kuvvette zirai don bekleniyor. Zirai don tehlikesi nedeniyle çiftçiler ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

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