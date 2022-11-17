Üst aramasında uyuşturucu çıkan 2 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma tarafından yapılan devriye esnasında üstlerine uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Madde İmalı, Ticareti ve Kullanımının Önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında bir araç içerisinde yolculuk yapan şoför N.Ö. ve yolcu C.C. isimli şahısların yapılan kaba üst aramasında 20 gram hint keneviri olduğu değerlendirilen tohum ele geçirildi. Şahısların hastanede yapılan testlerinde ise uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, araç sürücüsü hakkında ayrıca “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan adli tahkikat başlatılırken ve jandarma trafik tarafından 9 bin 410 TL idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.