Üst geçidi kullanmayan kadına kamyonet çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üst geçidi kullanmayıp refüjden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın yaralandı.

Kaza, Kuşadası ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Durmuş evine gitmek için 100 metre ilerideki üst geçidi kullanmayarak, refüjden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen İ.E. yönetimindeki 35 ALL 182 plakalı kamyonet Emine Durmuş'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Emine Durmuş yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.