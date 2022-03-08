Usta oyuncu Laçin, Efelerli kadınlar için sahne aldı

Efeler Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde özel bir etkinliğe imza attı. Usta oyuncu Berna Laçin, 'Hayal Satıcısı' adlı oyunla Efelerli tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Zehra İpşiroğlu'nun kaleme aldığı, Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği, Berna Laçin'in tek kişilik performansıyla sahnede devleştiği oyun, 7 Mart Pazartesi akşamı Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu'nda Efeler halkının beğenisine sunuldu. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eşi Güneş Atay ile birlikte izlediği oyunun seyircileri arasında kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Efelerli tiyatrosever yer aldı. Yoğun ilgi nedeniyle boş koltuğun kalmadığı oyun büyük beğeni topladı. Gerçek bir yaşam hikayesinden uyarlanan tek perdelik 'Hayal Satıcısı' Berna Laçin'in başarılı oyunculuğuyla izleyenleri yer yer güldürdü yer yer duygu dolu anlar yaşattı.

Oyunun sonunda Başkan Atay, usta sanatçı Berna Laçin'e çiçek takdim edip teşekkür etti. Laçin'in ve kadın seyircilerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Atay, salon kapasitesinden 5 kat fazla kişinin oyunu izlemek için bilet talebinde bulunduğunu ancak oyunun biletlerinin çok kısa sürede tükendiğini söyledi. Başkan Atay, Laçin'e, “Sizi bugün burada izleyenler çok şanslı. İzleyemeyenler de bana sitem ediyorlar. Bunu telafi etmek için sizi Haziran, Temmuz aylarında Pınarbaşı Mesire Alanımızda bir açık hava gösterisi yapmak üzere tekrar davet ediyorum” diyerek bir oyun daha olabileceğinin müjdesini verdi.

Berna Laçin ise büyük bir memnuniyetle Efeler'e yeniden geleceğini söyledi. “Kız kardeşlikle kalın. Kadını, erkeği hepimiz lütfen kız kardeşliğimize destek verelim. Sevgiler, sağlıklar, çok teşekkür ediyorum” diyen Laçin, tüm izleyicilerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de kutladı.