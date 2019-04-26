Usta reklamcılar Alet Çantası'nda

AİSYEM Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide özel bir televizyon kanalında “Reklamarkası” programıyla seyirciyle buluşan, Türkiye'nin en eski reklam ajanslarından İlancılık Reklam Ajansı'nın eş başkanı reklamcı, yazar ve iletişimci Ender Merter ile Türk reklam tarihinde unutulmaz kampanyalara imza atan reklamcı, yazar ve yapımcı Nesteren Davutoğlu reklamın tarihi yolculuğundan başlayıp yenilikçi fikir ve reklamcı olmak üzerine keyifli bir sohbete imza attı. Öğrencilerin oldukça fazla ilgi gösterdiği söyleşiye katılan iki ünlü isim, genç iletişimcilere mezun olduktan sonra nasıl bir yol izleyecekleri konusunda da yol gösterdi.

Alet Çantası Proje Koordinatörü Doç. Dr. İçten Duygu Çallı moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşinin ardından Alet Çantası ekibi usta reklamcıları Tralleis'te ağırlayarak onlara antik kentin tarihini anlattı.