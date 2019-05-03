Usta sanatçıdan Başkan Özcan'a ziyaret

TRT Ses Sanatçısı Ahmet Kadri Rizeli, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek ud eşliğinde mini bir konser verdi.

Usta TRT Sanatçısı Ahmet Kadri Rizeli, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Nazilli'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden usta sanatçı, udu eşliğinde seslendirdiği eserlerle gönüllerde taht kurdu.

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Kadri Rizeli, “Emekli bir TRT sanatçısıyım ama sanatçının emeklisi olmaz diyerek müzikle iç içe olmaya devam ediyoruz. Nazilli'ye bir kere gelen mutlaka bir daha gelirmiş. Gördüğünüz gibi hakikaten öyle oldu. Nazilli şirin ve uzun yaşamın kenti. Belli olmaz belki de yerleşmeye gelebiliriz. Buradan tüm dostlara gönüllerince sevgilerimi yolluyor ve her şeyin gönüllerince olmasını diliyorum. Sanatsever, müziksever ve en önemlisi insan sever, makamına yakışan bir başkan olmasından dolayı kendisini tebrik ediyor başarılar diliyorum” diye konuştu.

Sanatın ve sanatçının desteklenmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarının altını çizen Başkan Özcan, “Sanatın hayatımızda ne kadar değerli olduğunu 5 dakika içerisinde bir kez daha ispatladılar. Günün yorgunluğuna rağmen dinlendik ve dünyaya bakış açımız daha parlaklaştı diyebilirim. Atatürk'ün de dediği gibi sanat bir milletin hayat damarıdır. Bunu eksik bırakmamız lazım. Bu değeri hayatımıza bir kez daha kattıkları için değerli hocama ve kıymetli eşi Canan Aşiroğlu hanımefendiye çok teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.