Üvey kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs üvey kardeşini pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay Efeler Şevketiye Mahallesi'nde meydana geldi. İ.E ile Bülent Alkan (42) arasında iddiaya göre miras paylaşımı yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E evde bulunan pompalı tüfekle üvey kardeşi Bülent Alkan'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olayın yaşandığı bölgeye Jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bülent Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üvey kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldüren İ.E güvenlik güçlerine teslim oldu. Mahkemeye sevk edilen İ.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.