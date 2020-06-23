İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Aydın’da etkili olan sağanak yağış sonrası vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşarken, Aydın’da esnaflık yapan bir vatandaş da sağanak yağışı fırsata çevirerek iş yerinin güneşliğini yıkadı.

Aydın'da etkili olan sağanak yağış sonrası vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşarken, Aydın'da esnaflık yapan bir vatandaş da sağanak yağışı fırsata çevirerek iş yerinin güneşliğini yıkadı.


Dün Meteoroloji tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Aydın'da beklenen yağış gerçekleşti. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı. Aydın'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamazken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine sığındı.


Aydın'ın en işlek caddesi olan Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda iş yeri bulunan Mehmet Nacak, sağanak yağmuru fırsata çevirdi. Eline aldığı fırçayı hazırladığı deterjanlı suya batırıp çıkararak iş yerinin güneşliğini çevredekilerin şaşkın bakışları ve sağanak yağmur altında yıkayan Nacak, “Buradan günde binlerce kişi gelip geçiyor. Uzun süredir su ile temizleyememiştim. Yağmurun yağması temizlik için fırsat oldu” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.