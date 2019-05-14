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Uyanık hırsız çaldığı bisikleti internetten satış yaparken yakalandı

Aydın’da apartmanlara dadanan bir hırsız çaldığı bisikletleri internetten ucuz fiyata satış yaparken yakalandı.

Aydın'da apartmanlara dadanan bir hırsız çaldığı bisikletleri internetten ucuz fiyata satış yaparken yakalandı. Müşteri zannettiği polisler tarafından yakalanan zanlı gözaltına alınırken, çalıntı bisikletler sahiplerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre; önceki gün Efeler ilçe merkezi Girne Mahallesi'ndeki apartmanlara dadanan bir kişi çaldığı bisikletleri internetteki bir pazarlama sitesi aracılığı ile satmaya başladı. Mahallede sürekli bisiklet hırsızlığı yaşanması üzerine polis ve bisikleti çalınan çocuklar kendi yöntemleri ile arama çalışmasına başladı. Mahallede çalınan bisikletleri bulmak için organize olan çocuklar bisikletlerini internetteki bir satış ve pazarlama sitesinde satılık ürünler arasında görünce durumu polise bildirip yardım istedi. Bunun üzerine alıcı kılığına giren polis ekipleri hırsızlarla irtibata geçti. Polis tarafından çalıntı bisikletlerle birlikte yakalanan hırsızlar adliyeye sevk edildi.


Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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