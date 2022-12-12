Uygarlıklar Kavşağı Aydın, tarihe ev sahipliği yapmaya devam ediyor

Binlerce yıllık geçmişi, doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile Ege'nin incilerinden olan Aydın, 23 antik kentinin yanı sıra ören yerleri ve yapılarıyla da tarihe ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, her geçen gün cazibesini artırmaya devam ederken, doğal güzellikleri ve tarihsel yapılarıyla da yerli ve yabancı turistlerin rotalarına giriyor. Tarihin gizemli yönlerini keşfederek değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise yönlerini binlerce yıllık geçmişi ile Ege'nin incilerinden olan Aydın'a çeviriyor.

Mutluluğu anlatan 8 bin yıllık kaya resimleri, Aşk Tanrıçası Afrodit'in kenti Afrodisyas, uygarlığın, kültürün, sanatın, bilim ve felsefenin başkenti 3 bin 500 yıllık Miletos, şehirciliğin ve kent planlamasının ilk örneği, en iyi korunmuş antik kent, Büyük İskender'in gözdesi Priene, binlerce yıl kralların, imparatorların akıl danıştığı kehanet merkezi Apollon, antik çağın bilim ve kültür yurdu Nysa, Aydın'ın simgesi, mimarlar ve hekimlerin şehri, yeryüzünün ilk notalı müziği Seikilos'un kenti Tralleis, gecelerin tanrıçası, gümüş kaşlı Artemis'in memleketi Magnesia, zenginliğin, şatafatın kenti Alabanda, Karya kraliçesi Ada'nın kenti Alinda gibi birbirinden önemli antik kentlere ev sahipliği yapan Aydın, adeta açık hava müzesi olarak ziyaretçilerini bekliyor.

Binlerce yıldır Hitit, Pers, Lidya, İonya, Karya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, Antik Çağ'ın önde gelen bilgelerini yetiştirmiş topraklar, misafirlerine derin bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.