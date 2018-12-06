Uysal; “Avrupa'da final oynamak istiyoruz”

CEV Challenge Kupasın'da rakibi Beşiktaş'ı saf dışı bırakarak bir üst tura yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Umut Uysal, Avrupa'da final oynamak istediklerini açıkladı.

CEV Challenge Kupası'nda bir üst tura yükseldikleri için çok mutlu olduğunu belirten ve oyuncularını tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Umut Uysal “Bugün bu takımın bu şehirle beraber neler yapabileceğini herkese gösterdik. Hedefimiz Avrupa'da sonuna kadar gitmek. Her zaman söylüyorum, yolumuz çok uzun. Ligle beraber götürüyoruz Avrupa'yı. Bizim için çok zor bir yolculuk olacak. İnşallah Avrupa'da final oynayıp Aydın halkına bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Tabi ayaklarımızın yere basması lazım. Bu maç geride kaldı. Yarından itibaren Bursa Nilüfer Belediye maçının hazırlıklarına başlayacağız. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin zorluğunun bilincindeyiz, oyuncularımda bunun bilincinde. Oyuncularımı kutluyorum, başrolde onlar var. Ben onlardan soyunma odasında bu şehir için tarih yazmalarını istedim. Onlar da bugün bu şehir için tarih yazdılar. İnşallah oyuncularımla beraber çok güzel işler yapacağız, başarılar yaşayacağız. Salona gelen Aydın halkına da sonsuz destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu destekle beraber umut ediyorum ki Avrupa'da final oynayacağız” diye konuştu.