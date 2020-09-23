Uyuşturucu çetesine operasyon

Aydın'ın Çine ilçesinde birçok kişiye uyuşturucu sattıkları tespit edilen 4 kişi polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir Çine'de insanların huzur ve sükununu bozan ve çeteleşen bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan geniş çaplı soruşturma neticesi Mustafa Y. Birkan A. Barbaros B. ve Ümit Y.' nin Çine ve Aydın'daki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlenerek yakalandı. Yapılan soruşturma neticesinde Birkan A. ile Mustafa Y.'nin değişik zamanlarda birçok farklı kişiye uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Çine Adliyesine sevk edilen Mustafa Y. ile Birkan A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.