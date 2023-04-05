Uyuşturucu etkisi ile motosiklet kullanırken jandarmaya takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde jandarma ekipleri üzerindeki 2 şahsın hareketlerinden şüphelendiği bir motosikleti durdurdu. Şahısların yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, trafik jandarması tarafından motosiklet sürücüsü şahsa toplam 21 bin 928 TL idari para cezası uygulandı.