Uyuşturucu ile mücadelede 10 kişi hakkında işlem yapıldı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 59 olay ortaya çıkarılırken, 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 27 Temmuz-03 Ağustos 2020 tarihleri arasında 59 olay ortaya çıkarılmıştır.İcra edilen faaliyette 10 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 adli kontrol uygulanmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 4 kök Kenevir, 255 gram Kubar Esrar, 22,57 gram Esrar, 54,99 gram Metamfetamin, 2 adet Sentetik Ecza, 6,01 gram Sentetik Kannabinoid ve diğer uyuşturucular 8,98 gram ele geçirilmiştir. Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” denildi.