Uyuşturucu ile mücadelede 9 şüpheli tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 9 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 20 Eylül 2021-27 Eylül 2021 tarihleri arasında 91 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 100 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 9 şüpheli tutuklandı ve 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 23,76 gram Kubar Esrar, 4501,42 gram Metamfetamin, 106,93 gram Sentetik Kannabinoid, 4 adet sentetik ecza, 49,47 gram eroin, 330 gram shunk, 11 adet sentetik hap ve 10 adet ectasy ele geçirildi.