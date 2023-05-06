İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu ile yolcuk jandarmaya takıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol denetimine takılan 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol denetimine takılan 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde köpek timi ile yol emniyet ve kontrolü faaliyeti gerçekleştirildi. Bu çerçevede durdurulan araçlarda denetim yapıldı. Ekipler tarafından durdurulan bir araçta ise yapılan aramada 4 adet uyuşturucu hap, kenevir tohumu, 3,5 gram esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli de gözaltına alınırken, şahısların yapılan hastane kontrolünde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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