Uyuşturucu ile yolculuk yapıyordu, narkotik köpeğini hesaba katamadı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yolcu konumunda bulunan ve uyuşturucu ile yolculuk yapan 2 şüpheli, narkotik köpeğinin tepki vermesi ile yakayı ele verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde yapılan uygulama esnasında bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeği ile Otobüs içerisinde arama gerçekleştirilirken, yapılan aramada 2 şüpheli şahsın üzerinde 17 gram skunk, 8 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.