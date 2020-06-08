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Uyuşturucu kaçakçıları kılık değiştirdi ama yine de polisten kaçamadı

Aydın Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi son günlerde uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi.

Ülkenin değişik illerinden gelen pek çok uyuşturucu Aydın'da polis engeline takılırken, Aydın'daki bir şebeke de kılık ve araç değiştirmesine rağmen polisten kaçamadı. Araçlarını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan iki kişi kereviz tarlasında yakalandı. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kişi çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Aydın'da Tuncer B. Levent A. isimli iki şüpheliyi takibe alan Narkotik ekipler sabah saatlerinde Ilıcabaşı Mahallesi girişinde 48 BR 036 plakalı aracı durdurmak istedi. Polis barikatını yaramayan şüpheliler yakalanacaklarını anlayınca araçlarını bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerin peşini bırakmayan narkotik ekipleri, her iki şahsı da uzun süren bir kovalamaca sonucu kereviz tarlasında yakaladı.


Şahısların bırakıp kaçtığı arabada Çayra isimli hassas burun köpek ile araçta yapılan aramada yarım kilo bonzai uyuturucu madde ele geçirildi.


Ele geçirilen uyuşturucu madde ile adliyeye sevk edilen iki kişi de tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Bu arada turizm sezonu öncesi tüm il genelinde operasyonlarını sıklaştıran Aydın Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, çalışmaları ile göz doldurdu.

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