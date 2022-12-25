İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu kullanıcıları yol kontrolünde yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen yol denetimlerinde uyuşturucu kullanan 3 kişi yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen yol denetimlerinde uyuşturucu kullanan 3 kişi yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerimizce uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Söke ilçesinde şok yol kontrolü gerçekleştirdi. Kontrol esnasında esnasında durdurulan A.K. (30), M.A. (27) ve Ş.Ç. (30) isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan 3 kişi gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

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