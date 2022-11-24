Uyuşturucu madde kullanırken yakalandılar

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 4 şahıs uyuşturucu madde kullanırken yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bıyıklı Mahallesi'nde icra edilen operasyonda uyuşturucu kullanan Z.Ş., M.S, M.G ve N.Ö. isimli şahıslar esrar maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ile kıskıvrak yakalandı. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.