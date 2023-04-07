Uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde bir şüpheli, 5 şahsa uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıcısı C.G.A. isimli şüpheli şahıs, 5 şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda; 8 adet paketler halinde satışa hazır vaziyette yaklaşık 6 gram metamfetamin, 2 adet içime hazır sigara şeklinde 3 gram esrar, 1 gram kokain, 5 adet pürmüz çakmak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 240 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan C.G.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan uyuşturucu madde satın alan 5 şahsın da sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.