Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a çıktı

Kuşadası'nda polisin dün eş zamanlı olarak 6 ayrı adrese gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin sorgulaması sürüyor. Bu arada, operasyon sırasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin daha gözaltına alındığı ve yakalanan şüpheli sayısının 10'a çıktığı bildirildi.

Bilindiği gibi, Kuşadası'nda uyuşturucu satışı yapanlara yönelik olarak Aydın il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Kuşadası ve Söke Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Narkotik Grup Amirlikleri tarafından daha önceden belirlenen 6 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmişti.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele, Asayiş ve Güvenlik Büro Amirliklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonlarda mahkeme kararlarıyla belirlenen şüpheliler ile ikametlerine baskın yapılmıştı. Operasyonlarda T.S(27), M.T(33), E.K(16), E.T(22), D.S(23), U.Ç(24), E.V(37), M.T(28), M.S(41) isimli şüpheli gözaltına alınmış, ayrıca aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan B.K.(42) isimli şahsın ise " Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmişti. Polis ekipleri operasyonlarda ayrıca 7.89 gr metamfetamin, 29.58 esrar maddesi, 3 gr tütünle karışık esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirmişti. Operasyonların ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.