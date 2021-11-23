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Uyuşturucu partisine polis baskını: 8 gözaltı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu partisi düzenlenen eve polisin yaptığı baskında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu partisi düzenlenen eve polisin yaptığı baskında 8 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu partisi düzenlendiği ve uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Gece yarısı operasyon düğmesine basan polis ekipleri evde bulunan ve uyuşturucu partisi düzenleyen 1'i kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çeşitli miktarlarda eroin ve metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D, Ü.A, H.D, M.A, R.K, E.G, Ö.G, S.S isimli şüpheli şahıslar "uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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