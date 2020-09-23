İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, Uyuşturucu Madde Ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, K.T. ve F.P. isimli şahıslardan 1.35 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak uyuşturucu maddeleri sattığı tespit edilen Ü.B. isimli şahıs 0.94 gram esrar maddesi ile yakalandı. Ü.B. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.