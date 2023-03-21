Uyuşturucu satıcıları jandarmadan kaçamadı

Aydın’da jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda, iki şüpheliyi yakalarken, çeşitli miktarrlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda, iki şüpheliyi yakalarken, çeşitli miktarrlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcı (torbacı) şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Serçeköy Mahallesi'nde İki şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu araç durdurularak yapılan aramada 134,69 gram metamfetamin, 5 adet Lyrica hap, 1,78 gram kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.