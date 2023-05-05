Uyuşturucu satıcıları Yunus'lardan kaçamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulmak istenen ve kovalamaca sonucu motosikletli polis timleri tarafından yakalanan şahıslardan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri Meşrutiyet Mahallesi'nde şüphelenip durdukları bir araçtaki iki şahıs kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan M.A ve S.K. isimli şahıslardan 10 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Ekipler ayrıca Ilıcabaşı Mahallesi müze bulvarında şüphe üzerine durdurdukları araçtaki M.Ç isimli şahıstan ruhsatsız tabanca ele geçirdi.