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Uyuşturucu satışı yapan kadın yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen kadın polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen kadın polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satışı ile ilgili olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu satışı yaptığını tespit ettiği G. K isimli şahsın üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan G.K isimli şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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