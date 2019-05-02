Uyuşturucu satmaktan hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı

Kuşadası'nda uyuşturucu satmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı infaz ekipleri, 2 ayrı dosyadan "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve yarar sağlama" ve " Basit yaralama" yaralama suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.Ç. isimli kişiyi takibe aldı. Takip sonucu Kadınlar Denizi Mahallesinde bir evde yakalanan F.Ç. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen F.Ç. tutuklanarak, cezaevine konuldu.