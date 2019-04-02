Uyuşturucu serasında 537 kök keneviri sularken yakalandılar

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir seraya düzenlediği operasyonda, 537 kenevir bitkisinin bakımını yapan 2 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gençleri psikotrop-narkotik maddelerden korumaya yönelik olarak zehir tacirlerine karşı yürütülen faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi Çayırsokak'ta seraları bulunan A.B. ve C.D. isimli şüphelilerin bu seralarda yasadışı kenevir bitkisi ektiği ve elde ettikleri uyuşturucu maddeyi gençlere sattıkları yönünde duyum alındı.

Jandarma asayiş timlerince düzenlenen operasyonda, şüpheliler serada kenevir bitkilerinin bakımını yaparken suçüstü yakalandı. Sera içinde 537 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkilerinin gübrelendiği, bakımının yapıldığı ve damla sulama yolu ile sulandığı tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden birisinin hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Uyuşturucu serasında ele geçirilen 537 kök kenevir bitkisi, imha edilmek üzere Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.