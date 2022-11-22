Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonla uyuşturucu taciri yakalanırken çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen M.S.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Baskında şüpheli M.S. yakalanırken, ikamette yapılan aramada 30 adet 1 gramlık folyolara sarılı satışa hazır hale getirilmiş toplam 360 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 10 bin TL suçtan elde edilen nakit para, 1 adet av tüfeği ve 37 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S. hakkında adli işlem başlatıldı.