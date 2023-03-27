Uyuşturucu taciri Jandarmanın dikkatinden kaçamadı

Aydın'ın Söke ilçesinden uyuşturucu satın alarak Didim'in Akbük Mahallesi'ne gideceği tespit edilen şüpheli Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanırken, şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Söke'de uyuşturucu satın alan H.Y (31) adlı şüphelinin Didim'e bağlı Akbük Mahallesi'ne gideceği bilgisini alan Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şahsın fiziki takip sonucunda Akbük'te ele geçirdi. Şahsın üst aramasında 22,5 gram kubar esrar ele geçirildi. Şahsın test sonuçlarının da pozitif çıkmasının ardından ehliyetine 5 yıl süre ile el konulurken idari olarak ta 9 bin 400 TL para cezası kesildi.