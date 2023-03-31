İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu tacirine narkotik köpeği engeli

Aydın’ın Germencik ilçesinde narkotik köpeğiyle yapılan operasyonda 1 şüpheli ve uyuşturucu yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde narkotik köpeğiyle yapılan operasyonda 1 şüpheli ve uyuşturucu yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Germencik ilçesi Alangüllü bölgesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Baskında 1 şüpheli yakalandı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, 169 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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