Uyuşturucu tesiri altında araç kullanan sürücüye 7185 TL ceza kesildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde uyuşturucu madde tesiri altında ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen şahıs gözaltına alınırken, şahsa 7 bin 185 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Serçeköy Mahallesi Yol Kontrol Uygulama noktasında 35 DEplakalı araç şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramada araç sürücüsü M. Y. isimli şüphelinin montunun üst cebinde beyaz renkli poşet içerisinde 23 Gram Metamfetamin (Kristal) diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli makamların talimatı ile hastaneye sevk edilen şüpheliden alınan kan ve idrar örneğin de şüphelinin uyuşturucu aldığı tespit edildi. Jandarma Trafik Timince, şüpheliye uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmaktan 5 bin 167 TL, ayrıca sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL para cezası olmak üzere toplam 7 bin 185 TL ceza kesildi.

Adli makamların talimatı ile şüpheli göz altına alındı.