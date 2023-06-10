Uyuşturucu yolculuğuna jandarma engeli

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ile otobüs yolculuğu yapan 7 şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Söke ilçesinde uyuşturucu madde köpekleri ile yol emniyet kontrolü gerçekleştirdi. Kontroller esnasında durdurulan seyahat firmasına ait otobüslerde yapılan aramalarda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda şahısların üzerinden 40 gram esrar ve 2 adet esrar öğütme makinesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.