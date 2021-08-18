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Uyuşturucu yüzünden karısı ile kavga eden eşe işlem yapıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullanması yüzünden karısı ile kavga eden eşe işlem işlem yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullanması yüzünden karısı ile kavga eden eşe işlem işlem yapıldı.


Olay, Çamlık Mahallesi 556 sokak çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Caddesi'nde bulunan bir apart içerisinden bir kadının 'imdat' çığlıklarını duyan ekipler bölgeye gitti. Kadın şahıs ile yapılan görüşmede eşi İ.B.'nin uyuşturucu madde kullandığı ve bu sebepten kavga ettiklerini beyan etmesi üzerine İ.B. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 24.99 gr metamfetamin olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

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