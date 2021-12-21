Uyuşturucuları yok etmek istedi, Didim polisinden kaçamadı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı şüphesiyle takibe alınan şahıs Didim polisinin dikkatinden kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Hisar Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan takip ve çalışmaların sonucunda M.G. ve H.T. isimli şahıslar 0.95 gram metamfetamin ve 1.52 gram esrar maddesi ile söz konusu adreste yakalandı. M.G. isimli şahsın ikamet adresine arama kararı alınacağı esnada yapılan takip sonucu evde gizlenen uyuşturucuların çanta içerisinde F.T. isimli şahıs tarafından E.G. isimli şahsa verilerek kaybedilmeye çalışıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonla E.G. isimli şahıs yakalandı. Çanta içerisinde yapılan aramada 13.16 gram metamfetamin maddesi, 66.15 gram sentetik kannobinoid maddesi, 2 adet çalışır hassas terazi ele geçirildi.

M.G.'nin ikametinde yapılan aramada ise 9 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirilirken, ikamette bulunan F.T. isimli şahıs da yakalandı. TCK 188 ve suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçlarından şüpheli olarak alınan F.T. ve E.G. isimli şahıslar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.G. ve H.T. isimli şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.