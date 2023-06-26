Uyuşturucunun zararlarına deniz altından dikkat çektiler

Ayrıca yapılan etkinlikler çerçevesinde son 6 ayda 55 bin 667 vatandaş bilgilendirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü çerçevesinde farkındalık çalışmasına imza attı. Bu çerçevede uyuşturucunun kullanımı ve zararlarına dikkat çekmek adına Aydın'ın Didim ilçesinde Özel Harekat Başkanlığı Taktik Sualtı Operasyon Grup Amirliği işbirliği ile dalış yapan Aydın NARKO ekipleri “En İyi Narkotik Polisi Anne” sloganını deniz altından da duyurdu.

“55 bin vatandaş bilgilendirildi”

Ayrıca 2023 yılından bu yana Aydın genelinde bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştiren ekipler, halkın yoğun olduğu yerlerde gerçekleştirdiği 37 “Narkonokta” etkinliğinde stant kurarak toplam 55 bin 667 vatandaşı bilgilendirdi. “Narkorehber, Narkogençlik, En iyi narkotik polisi anne ve Fotoblok” eğitimleri çerçevesinde okullarda velilere ve öğretmenlere yönelik, kurslarda kursiyerlere yönelik, kamu kurumlarında, fabrikalarda, işyerlerinde ve sanayide esnafa ve çalışanlara yönelik gerçekleştirilen 269 eğitimde ise 5 bin 754'ü anne ve anne adayı olmak üzere toplam 12 bin 155 vatandaşa ulaşılarak eğitim verildi. Ayrıca tüm gruplara “iki ekmek” adlı kısa film izletilerek UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi, “narkotik polisi anne” isimli internet sitesinin de tanıtımı yapıldı.