Uyuşturucuyla Mücadele Bilim Çalıştayı gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi, Söke Kaymakamlığı, Söke Eğitim Vakfı ve Adli Bilimciler Derneği iş birliği ile düzenlenen ‘Uyuşturucuyla Mücadele Bilim Çalıştayı' Şehit Faruk Demir Anadolu İHL Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, konuşmasında uyuşturucu ticareti ve kullanımının küresel bir sorun olduğunu belirterek, “En endişe verici durumlardan biri uyuşturucu kullanımından dolayı bütün dünyada en çok genç yaş grubundaki insanların zarar görmesidir. Anketlere göre genç nüfusta esrar ve geleneksel maddeler dışındaki madde kullanımı yaygınlığı diğer genç gruplarına göre daha fazladır. İlk ergenlik ve geç ergenlik en riskli yaş gruplarıdır. Tüm bu veriler, uyuşturucu sorunu konusunda ciddi çalışmalar yapılması ve küresel anlamda önlemler alınmasında alarm verici niteliktedir. Bu sebeple Söke Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen ‘Uyuşturucu ile Mücadele Bilim Çalıştayı' çok anlamlıdır” dedi.

Çalıtay süresince gerçekleşen oturumlarda ADÜ ve farklı üniversite akademisyenleri ile kurum temsilcileri, temel sorunlar, uyuşturucu önleme çalışmaları ve tedavi-rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi verici sunumlar gerçekleştirdi. Çalıştaya, Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, kurum temsilcileri, emniyet ve milli eğitim yetkilileri, okul aile birlikleri öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.